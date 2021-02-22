Захисник АЕКа Олег Данченко найближчим часом може втілити у життя у свою мрію.

Олег Данченко потрапив на радари тренерського штабу збірної України, повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі Циганик Live.

Данченко назвав головну причину свого переходу в АЕК

За українським захисником стежить наставник національної команди Андрій Шевченко та розраховує запросити 26-річного футболіста вже на березневий збір. Варто відзначити, що до переходу в АЕК Данченко з 2017-го виступав у чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, у березні збірна України проведе три матчі кваліфікації до ЧС-2022 проти Франції, Фінляндії та Казахстану, поєдинки відбудуться 24-го, 28-го та 31 числа відповідно.

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