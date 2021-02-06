"Думаю, что переход в АЕК – это шаг вперед в моей карьере. Буду стараться оправдать доверие греческого клуба. Кроме того, это большой шанс, чтобы попасть в сборную страны.

Данченко официально перешел в АЕК

Да, были и другие варианты, но выбрал АЭК том, что это клуб с большой историей и прекрасными болельщиками. И еще раз повторюсь: это шанс попасть в сборную. Это было главным при выборе нового клуба.

Конечно, хорошо, что в команде есть Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, они мне помогают и я стараюсь как можно быстрее адаптироваться и начать играть на высоком уровне. Я буду очень стараться, чтобы получить вызов в сборную Украины", – сказал Данченко в программе "Вмикай підігрів".

Напомним, украинец подписал контракт с греческим клубом сроком на 3,5 года. Последней его командой была Уфа, в которой он играл в аренде из Рубина. До перехода в российское первенство регулярно выступал за молодежную сборную Украины.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба