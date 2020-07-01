Шевченко раскрыл секрет успеха сборной Украины на чемпионате мира 2006 года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил обстоятельства 1/8 финала чемпионата мира 2006 года, который стал для него единственным за карьеру игрока.

"Ключевой момент – в той сборной хватало лидеров. Тренеры сделали ставку на второй и третий матчи, команда вовремя собралась. Тот коллектив сформировался еще по ходу отборочного турнира, поэтому атмосфера внутри на чемпионате мира была прекрасной. В 1/8 финала вышли на Швейцарию, и это был очень напряженный поединок. По сути, игра до первого гола. Кто бы его забил, тот, скорее всего, и победил бы. Помню, у меня был хороший момент. После подачи со стандарта я пробил головой, и мяч, ударившись об землю, попал в перекладину. В дополнительное время уже почти никто не рисковал, команды, видимо, держали в мыслях серию пенальти.

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У меня было определенное спокойствие, потому что я знал, что у нас есть огромное преимущество – Александр Шовковский. Уверенность не покинула даже тогда, когда я не реализовал свою попытку. Наш голкипер, один из лучших специалистов мирового футбола по отражению 11-метровых, был просто бесподобен, и сборная Украины вошла в восьмерку лучших команд планеты!" – цитирует Шевченко Команда№1.

Напомним, ЧМ-2006 до сих пор остается единственным для украинской сборной времен независимости.

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