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Алексей Шевченко прокомментировал первое поражение Шахтера на сборах

17:10 65 Читати українською
Алексей Шевченко прокомментировал первое поражение Шахтера на сборах
Шахтер – Пролетер – 0:1 / ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера Алексей Шевченко поделился эмоциями после проигрышного матча сербскому Пролетеру (0:1).

Товарищеские матчи
Шахтер
0
0 : 1
1
Пролетер
09:45 29:01:2020
завершено
 

"Действовали на фоне усталости, поэтому, наверное, не хватило свежести. Думаю, в итоге сказался и недостаток опыта: вышли ребята, которые в течение сезона имели не так много игровой практики.

Первое поражение Шахтера в Турции в видеообзоре матча против Пролетера

Большую часть матча мы контролировали, но впереди практически не смогли создать опасных моментов. В завершающей фазе атак все-таки надо было добавить агрессии", – цитирует Шевченко официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, матч против Пролетера стал уже третьим для "горняков" на сборах в Белеке. Ранее команда Луиша Каштру минимально обыграла польский Лех и сыграла вничью с Войводиной.

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