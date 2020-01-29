Алексей Шевченко прокомментировал первое поражение Шахтера на сборах

Голкипер донецкого Шахтера Алексей Шевченко поделился эмоциями после проигрышного матча сербскому Пролетеру (0:1).

"Действовали на фоне усталости, поэтому, наверное, не хватило свежести. Думаю, в итоге сказался и недостаток опыта: вышли ребята, которые в течение сезона имели не так много игровой практики.

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Большую часть матча мы контролировали, но впереди практически не смогли создать опасных моментов. В завершающей фазе атак все-таки надо было добавить агрессии", – цитирует Шевченко официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, матч против Пролетера стал уже третьим для "горняков" на сборах в Белеке. Ранее команда Луиша Каштру минимально обыграла польский Лех и сыграла вничью с Войводиной.

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