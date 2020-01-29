Первое поражение Шахтера в Турции в видеообзоре матча против Пролетера

Шахтер уступил Пролетеру в контрольном поединке. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч

Шахтер – Пролетер – 0:1

Гол: Радинович, 50

Луиш Каштру решил сыграть экспериментальным составом, что сказалось на результате. Единственный гол в отчетной встрече забил хавбек Пролетера Углеша Радинович, который отличился в начале второго тайма.

Шахтер неожиданно проиграл Пролетеру – первая неудача "горняков" на турецких сборах

Это поражение стало для "горняков" первым в Турции. Последний спарринг на первом сборе Шахтер проведет уже завтра, 30 января. Соперником станет чешский Словацко.