Первое поражение Шахтера в Турции в видеообзоре матча против Пролетера

Овертайм — 13:00 213
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Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?
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Шахтер неожиданно проиграл Пролетеру – первая неудача "горняков" на турецких сборахУкраина — 11:36 354
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Шахтер – Пролетер: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру доверился молодежиУкраина — 09:24 558
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Шахтер не отпустит Матвиенко в Арсенал на правах аренды, – журналистУкраина — 08:57 535
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Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією СегундиИспания — 28 янв 2702