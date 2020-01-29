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Первое поражение Шахтера в Турции в видеообзоре матча против Пролетера

13:12 83 Читати українською
Первое поражение Шахтера в Турции в видеообзоре матча против Пролетера
Шахтер – Пролетер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Шахтер уступил Пролетеру в контрольном поединке. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.

Товарищеские матчи
Шахтер
0
0 : 1
1
Пролетер
09:45 29:01:2020
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Пролетер – 0:1

Гол: Радинович, 50

Луиш Каштру решил сыграть экспериментальным составом, что сказалось на результате. Единственный гол в отчетной встрече забил хавбек Пролетера Углеша Радинович, который отличился в начале второго тайма.

Шахтер неожиданно проиграл Пролетеру – первая неудача "горняков" на турецких сборах

Это поражение стало для "горняков" первым в Турции. Последний спарринг на первом сборе Шахтер проведет уже завтра, 30 января. Соперником станет чешский Словацко.

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Шахтер – Пролетер: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру доверился молодежи
09:24
558
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Шахтер Шахтер Видеоновости Товарищеские матчи Пролетер Пролетер Шахтер - Пролетер
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