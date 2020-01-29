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Олексій Шевченко прокоментував першу поразку Шахтаря на зборах

17:10 1071 Читать на русском
Олексій Шевченко прокоментував першу поразку Шахтаря на зборах
Шахтар – Пролетер – 0:1 / ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Олексій Шевченко поділився емоціями після програшного матчу сербському Пролетеру (0:1).

Товариські матчі
Шахтар
0
0 : 1
1
Пролетер
09:45 29:01:2020
завершено
 

"Діяли на фоні втоми, тому, напевно, не вистачило свіжості. Думаю, на результаті позначився і брак досвіду: вийшли хлопці, які протягом сезону мають не так багато ігрової практики.

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Більшу частину матчу ми контролювали, проте попереду практично не змогли створити небезпечних моментів. У завершальній фазі атак все-таки треба було додати агресії", – цитує Шевченка офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, матч проти Пролетера став вже третім для "гірників" на зборах у Белеку. Раніше команда Луїша Каштру мінімально обіграла польський Лех та зіграла унічию з Войводиною.

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Шахтар Шахтар Товариські матчі Олексій Шевченко Олексій Шевченко Пролетер Пролетер Шахтар - Пролетер
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