Олексій Шевченко прокоментував першу поразку Шахтаря на зборах

Голкіпер донецького Шахтаря Олексій Шевченко поділився емоціями після програшного матчу сербському Пролетеру (0:1).

"Діяли на фоні втоми, тому, напевно, не вистачило свіжості. Думаю, на результаті позначився і брак досвіду: вийшли хлопці, які протягом сезону мають не так багато ігрової практики.

Перша поразка Шахтаря в Туреччині у відеоогляді матчу проти Пролетера

Більшу частину матчу ми контролювали, проте попереду практично не змогли створити небезпечних моментів. У завершальній фазі атак все-таки треба було додати агресії", – цитує Шевченка офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, матч проти Пролетера став вже третім для "гірників" на зборах у Белеку. Раніше команда Луїша Каштру мінімально обіграла польський Лех та зіграла унічию з Войводиною.

Шахтар – Пролетер: перша поразка у 2020 році, непереконливі резервісти і проблеми перед Бенфікою