Шевченко продолжит работу со сборной Украины – тренер официально подписал новый контракт

Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко. Сегодня, 7 июня, наставник подписал новое соглашение с УАФ.

Андрей Шевченко остается главным тренером национальной команды. Новый контракт с 43-летним специалистом рассчитан на 2,5 года – до конца 2022-го. Об этом на сообщил президент УАФ Андрей Павелко на специальной пресс-конференции.

Ранее сам тренер тоже подтвердил, что имеет незавершенное дело со сборной, а именно выступление на Евро-2020.

Действующее соглашение наставника истекало в июле. Соответственно, к чемпионату Европы-2020 сборную Украины будет готовить именно Шевченко и его тренерский штаб – Мауро Тассотти, Педро Харо, Андреа Малдера и Александр Шовковский. Как известно, Евро-2020 пройдет летом следующего года.

Напомним, Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году, после завершения чемпионата Европы. Перед тем легендарный форвард был ассистентом Михаила Фоменко, а работа со сборной стала для него первым самостоятельным тренерским опытом. Под руководством Шевченко "сине-желтые" не смогли квалифицироваться на ЧМ-2018, но выиграли свою группу Лиги наций, поднявшись в элитный дивизион, а также квалифицировались в финальную часть Евро-2020 с первого места группы.

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