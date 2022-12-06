6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины. После слов благодарности от украинских клубов и игроков наших героев поздравляет и легенда.

День ВСУ: главная команда Украины принимает поздравления – Донецк, Луганск и Крым ждут возвращения УПЛ

"Наши дорогие воины, и мужчины, и женщины, вы стальные и несгибаемые. Мы гордимся каждым из вас. Со всего сердца поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины. Вы стали символом непокорности.