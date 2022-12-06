Шевченко поздравил с Днем ВСУ: "Вы стали символом непокорности"
18:34 - Читати українською
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко записал видеопоздравление в адрес Вооруженных сил Украины.
6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины. После слов благодарности от украинских клубов и игроков наших героев поздравляет и легенда.
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"Наши дорогие воины, и мужчины, и женщины, вы стальные и несгибаемые. Мы гордимся каждым из вас. Со всего сердца поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Украины. Вы стали символом непокорности.
Низкий поклон вам за вашу волю к победе Украины. Берегите себя. Светлая память каждому, кто положил голову за свою родину. Слава Украине, слава ВСУ", – заявил Шевченко.
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