6 грудня відзначають День Збройних Сил України. Після слів подяки від українських клубів та гравців наших героїв вітає і легенда.

День ЗСУ: головна команда України приймає вітання – Донецьк, Луганськ і Крим чекають повернення УПЛ

"Наші дорогі воїни, і чоловіки, і жінки, ви сталеві та незламні. Ми пишаємося кожним із вас. З усього серця вітаю вас з Днем Збройних сил України. Ви стали символом нескореності.

Низький уклін вам за вашу волю до перемоги України. Бережіть себе. Світла пам'ять кожному, хто поклав голову за свою батьківщину. Слава Україні, слава ЗСУ", – заявив Шевченко.