Шевченко после поражения от Нидерландов нашел, за что похвалить игроков сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с оптимизмом ждет следующих матчей на Евро-2020.
"Прекрасная реакция, мы боролись весь матч, но этого не хватило. Пришло время восстановить силы и подготовиться к следующим поединкам", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.
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Напомним, вчера сборная Украины начала борьбу на Евро-2020. Матч в Амстердаме против команды Нидерландов завершился поражением нашей национальной команды со счетом 2:3.
Добавим, что дальше "сине-желтых" ждет еще минимум два поединка. 17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, а 21 июня соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Австрии.
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