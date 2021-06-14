"Прекрасная реакция, мы боролись весь матч, но этого не хватило. Пришло время восстановить силы и подготовиться к следующим поединкам", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

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Напомним, вчера сборная Украины начала борьбу на Евро-2020. Матч в Амстердаме против команды Нидерландов завершился поражением нашей национальной команды со счетом 2:3.

Добавим, что дальше "сине-желтых" ждет еще минимум два поединка. 17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, а 21 июня соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Австрии.

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