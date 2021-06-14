"Футбол 24" зібрав перші коментарі експертів та відомих уболівальників за мотивами матчу стартового туру Євро-2020 Нідерланди – Україна (3:2).

Андрій Шевченко у розпачі / Фото з відкритих джерел

Найкращий поєдинок перших трьох ігрових днів – за участю України. Автор поки що найкрасивішого голу чемпіонату – Андрій Ярмоленко. Це дуже приємно і почесно.

З іншого боку – ми не зуміли зачепитися бодай за один пункт, а програвати битву після того, як ти закамбечив одразу двома м'ячами – вдвічі прикріше.

Яким виявився вердикт експертів?

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Експерт ТК Футбол і знавець кухні нідерландського футболу Євген Левченко визнав закономірність перемоги "помаранчевих".

Олександр "Фоззі" Сидоренко із ТНМК, уболівальник із величезним стажем, накидав "плюси" та "мінуси" у грі нашої команди. Їх виявилося порівну.

Антигероїв у складі команди Шевченка виявилося чимало. Наприклад, Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, "крайнім" бачить Миколенка.

Сергій Коваль, радник у штабі рівненського Вереса, розчарований нашим англійським легіонером.

Футбольний фотокор Сергій Федорів критикує Марлоса, який, до слова, вийшовши замість Зубкова, і сам був замінений на 64-ій хвилині.

А ось Максим Калініченко, екс-хавбек збірної України (47 матчів, 7 голів), лютував після першого пропущеного.

Журналіст Леон Вургафт із Хайфи зачіпає болючу тему: наше хронічне вміння змарнувати свій шанс.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло вказує на прорахунки Шевченка і називає найслабшу ланку "синьо-жовтих".

Скаут Алекс Великих не погоджується із другим голом Нідерландів.

У Данила Вереітіна, редактора спортивного відділу Фокуса, післясмак такий, як після перегляду фільму від улюбленого режисера.

Екс-головред Футбол 24 Юрій Басенко бачить позитив навіть у такій поразці.

З ним солідарний ще один колишній керівник нашого сайту – Олександр Гапоненко.

Коли відбуваються ось такі визначні поєдинки наших команд, у серцях відомих політиків, блогерів та журналістів також прокидається вболівальник. П'ятий президент України Петро Порошенко вірить у світле майбутнє.

Кінорежисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов: "Гідний програш".

Історик і нардеп Володимир В'ятрович констатує очевидні речі.

Екс-нардеп Андрій Шкіль, який багато років мешкає у Парижі, рапортує про ефект, який на французів справив супергол Ярмоли.

Головред Цензор.нет Юрій Бутусов цитує 26-го президента США.

Репер Андрій Фріл має побоювання перед наступними суперниками.

Вичерпний підсумок від громадського активіста, юриста і блогера Сергія Стерненка.

Трохи Брутального футболу.

Віримо!

Нідерланди дотиснули Україну в божевільному матчі Євро-2020 – камбек команди Шевченка зруйнував 25-річний захисник