Шевченко получил поздравления от Челси с днем рождения – лондонцы вспомнили знаменитый гол украинца
14:41 - Читати українською
Лондонский Челси присоединился к поздравлениям Андрею Шевченко в его день рождения.
Челси поздравил Шевченко одним из самых запоминающихся голов в составе лондонского клуба в своем твиттере.
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Тогда украинец роскошным ударом с края штрафной поразил ворота Тоттенхэма – Андрею удался шикарный выстрел в дальнюю девятку с левой.
Напомним, Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2009 годы с перерывом на аренду в Милан в сезоне 2008/09. В активе украинца 22 гола и 11 ассистов за 77 матчей.
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