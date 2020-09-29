Лондонский Челси присоединился к поздравлениям Андрею Шевченко в его день рождения.

Челси поздравил Шевченко одним из самых запоминающихся голов в составе лондонского клуба в своем твиттере.

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Тогда украинец роскошным ударом с края штрафной поразил ворота Тоттенхэма – Андрею удался шикарный выстрел в дальнюю девятку с левой.

Напомним, Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2009 годы с перерывом на аренду в Милан в сезоне 2008/09. В активе украинца 22 гола и 11 ассистов за 77 матчей.

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