Лондонський Челсі долучився до привітань Андрію Шевченку у його день народження.

Челсі привітав Шевченка одним із найпам'ятніших голів у складі лондонського клубу у своєму твіттері.

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Тоді українець розкішним ударом з краю штрафного вразив ворота Тоттенхема – Андрію вдався шикарний постріл у дальню дев'ятку з лівої.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Челсі з 2006 по 2009 роки з перервою на оренду в Мілан у сезоні 2008/09. В активі українця 22 голи та 11 асистів за 77 матчів.

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