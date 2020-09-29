Шевченко отримав привітання від Челсі з днем народження – лондонці пригадали знаменитий гол українця
14:40 - Читать на русском
Лондонський Челсі долучився до привітань Андрію Шевченку у його день народження.
Челсі привітав Шевченка одним із найпам'ятніших голів у складі лондонського клубу у своєму твіттері.
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Тоді українець розкішним ударом з краю штрафного вразив ворота Тоттенхема – Андрію вдався шикарний постріл у дальню дев'ятку з лівої.
Нагадаємо, Шевченко виступав за Челсі з 2006 по 2009 роки з перервою на оренду в Мілан у сезоні 2008/09. В активі українця 22 голи та 11 асистів за 77 матчів.
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