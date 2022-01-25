"Шевченко готовы платить 2,5 млн евро? Это более 10-ти млн злотых. Если он подпишет контракт на 2 года, то, соответственно, заработает более 20-ти миллионов. Я думаю, что таких денег хватило бы, чтобы заплатить польскому тренеру за 10 лет. У нас что, какие-то комплексы? Неужели Польше нужен дорогой иностранный тренер, чтобы показать миру, что мы можем его себе позволить?

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Даже Паулу Соуза, который тоже был не самым дешевым, не зарабатывал столько. Услышав эти суммы и глядя на тренерские достижения Шевченко, на месте Цезары Кулеши я бы искал поляка.

На мой взгляд, Шевченко – такой же тренер, как и Пауло Соуза. Ни лучше, ни хуже, и такой же неопытный. Я не знаю, что он мог бы дать команде. Нужен польский тренер, который мог бы перестроить команду с прицелом на будущее. Для этого нужен профессионал, который уже чего-то добился в своей работе, а не с одной командой", - цитирует 44-летнего Камиля Косовски Sportowe Fakty со ссылкой на Przeglad Sportowy.

Имя нового тренера сборной Польши будет объявлено 31 января. Главными кандидатами считают Андрея Шевченко (которому, правда, нужно расторгнуть контракт с Дженоа) и Адама Навалку.

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