Німець Йоганнес Шпорс покликаний допомогти генуезькому клубу вийти з кризи. Він став генеральним менеджером Дженоа.

Про підписання контракту з 39-річним функціонером "грифони" оголосили на своєму офіційному сайті.

Шевченко отримав чудові новини перед дербі проти Сампдорії

Раніше Шпорс працював очільником скаутського відділу Хоффенхайма, РБ Лейпциг (в якому мав досвід співпраці з Ральфом Рангніком) та Гамбурга. У 2020-му став технічним директором Вітесса – наймолодшим в історії клубу. До слова, фаворитом на цю посаду вважали Вальтера Сабатіні, але італієць відмовився працювати в Дженоа.

Нещодавно генуезький клуб отримав нових власників – американську компанію 777 Partners. Після цього Андрій Шевченко був призначений головним тренером, але стартував не надто вдало – 1 очко і жодного забитого м'яча в 4-х матчах. Дженоа посідає 19 місце в Серії А, а сьогодні, 10 грудня, зіграє в дербі проти Сампдорії.

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