toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Шевченко поделился эмоциями от триумфального выхода Украины на Евро-2020 и прокомментировал свою связь с Миланом

11:29 19 Читати українською
Шевченко поделился эмоциями от триумфального выхода Украины на Евро-2020 и прокомментировал свою связь с Миланом
Андрей Шевченко / Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о победе над Португалией и выхода на Евро-2020, а также оценил текущую ситуацию в Милане.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Это было увлекательное путешествие. Я счастлив и доволен той атмосферой, которую мы смогли создать в команде. Мы победили Португалию, наши игроки были великолепны, я не ожидал такого матча.

Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

Шевченко-игрок уже позади, его больше нет, это теперь история. Для меня началась новая эпоха, у меня есть путь, которым я хочу идти, я счастлив работать с национальной сборной.

Есть много сложных моментов, я начал это новое приключение без всякого опыта, но я поверил, доверился своему тренерскому штабу, мне помогали квалифицированные люди.

Я был спокоен по поводу интереса Милана. Я просто посетил матч, поговорил с друзьями – Паоло Мальдини, Деметрио Альбертини. Я выступал за клуб восемь лет, у меня крепкая связь с ним, болельщиками. Надеюсь, что ситуация Милана улучшится", – сказал Шевченко в комментарии Sky Sport Italy.

Напомним, сборная Украины одолела Португалию и досрочно обеспечила себе место в основной стадии Евро-2020.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
Блохин прокомментировал победу сборной Украины над Португалией, которая подарила команде Шевченко выход на Евро-2020
06:00
817
Теги
Евро-2020 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Португалия Милан Милан Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
50
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук