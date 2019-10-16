Шевченко поделился эмоциями от триумфального выхода Украины на Евро-2020 и прокомментировал свою связь с Миланом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о победе над Португалией и выхода на Евро-2020, а также оценил текущую ситуацию в Милане.

"Это было увлекательное путешествие. Я счастлив и доволен той атмосферой, которую мы смогли создать в команде. Мы победили Португалию, наши игроки были великолепны, я не ожидал такого матча.

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Шевченко-игрок уже позади, его больше нет, это теперь история. Для меня началась новая эпоха, у меня есть путь, которым я хочу идти, я счастлив работать с национальной сборной.

Есть много сложных моментов, я начал это новое приключение без всякого опыта, но я поверил, доверился своему тренерскому штабу, мне помогали квалифицированные люди.

Я был спокоен по поводу интереса Милана. Я просто посетил матч, поговорил с друзьями – Паоло Мальдини, Деметрио Альбертини. Я выступал за клуб восемь лет, у меня крепкая связь с ним, болельщиками. Надеюсь, что ситуация Милана улучшится", – сказал Шевченко в комментарии Sky Sport Italy.

Напомним, сборная Украины одолела Португалию и досрочно обеспечила себе место в основной стадии Евро-2020.

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