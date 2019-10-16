Шевченко поділився емоціями від тріумфального виходу України на Євро-2020 та прокоментував свій зв'язок з Міланом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою щодо перемоги над Португалією і виходу на Євро-2020, а також оцінив поточну ситуацію в Мілані.

"Це була захоплююча подорож. Я щасливий і задоволений тією атмосферою, яку ми змогли створити в команді. Ми перемогли Португалію, наші гравці були прекрасні, я не очікував такого матчу.

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Шевченко-гравець вже позаду, його більше немає, це тепер історія. Для мене почалася нова епоха, у мене є шлях, яким я хочу йти, я щасливий працювати з національною збірною.

Є багато складних моментів, я почав цю нову пригоду без будь-якого досвіду, але я повірив, довірився своєму тренерському штабу, мені допомагали кваліфіковані люди.

Я був спокійний з приводу інтересу Мілана. Я просто відвідав матч, поговорив з друзями – Паоло Мальдіні, Деметріо Альбертіні. Я виступав за клуб вісім років, у мене міцний зв'язок з ним, вболівальниками. Маю надію, що ситуація Мілана покращиться", – сказав Шевченко в коментарі Sky Sport Italy.

Нагадаємо, збірна України здолала Португалію і достроково забезпечила собі місце в основній стадії Євро-2020.

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