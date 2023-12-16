"Теперь Италию считают врагом Украины хуже, чем Россия? Вы что, шутите? Андрей Шевченко был первым, кто пришел поздравить нас с выходом на Евро. Он друг, с которым у меня уже много лет прямой контакт. Он знает, кто мы, и ценит всем сердцем, что наша Федерация делает и будет делать для украинского народа.

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Мы заслужили очко в том матче, равно как и справедливо заслужили выход на Евро. Никто об этом не говорит, но наша группа была самой тяжелой с четырьмя качественными командами.

Украине не дали пенальти? Сведение соревнования в один эпизод кажется мне чистым мазохизмом. Так же я считаю серьезным неуважением к "адзурри" – не отдать должное квалификации, которую мы завоевали в необычных обстоятельствах, но с хорошей игрой и правильной реакцией ребят на все трудности. Я хотел бы спросить многих критиков – а что, если бы мы не выиграли эту квалификацию?" – цитирует Гравину Tutto Cagliari.

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