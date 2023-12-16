"Тепер Італію вважають гіршим ворогом України, ніж Росія? Ви що, жартуєте? Андрій Шевченко був першим, хто прийшов привітати нас з виходом на Євро. Він друг, з яким у мене вже багато років прямий контакт. Він знає, хто ми, і цінує всім серцем те, що наша Федерація робить і робитиме для українського народу.

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Ми заслужили очко в тому матчі, так само як і справедливо заслужили вихід на Євро. Ніхто про це не говорить, але наша група була найважчою з чотирма якісними командами.

Україні не дали пенальті? Зведення змагання до одного епізоду здається мені чистим мазохізмом. Так само я вважаю серйозною неповагою до "адзуррі" – не віддати належне кваліфікації, яку ми вибороли в незвичайних обставинах, але з хорошою грою та правильною реакцією хлопців на всі труднощі. Я хотів би запитати багатьох критиків – а що, якби ми не виграли цю кваліфікацію?" – цитує Гравіну Tutto Cagliari.

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