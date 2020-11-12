"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и известных болельщиков на товарищеский матч Польша – Украина (2:0).

Сумбурный матч, сумбурное послевкусие...

Польша – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла не Польши, а самой себе. Судьбу спарринга решили три основных момента: неудачный удар Ярмоленко с 11-метровой отметки, эпический фейл Лунина и замены Шевченко после перерыва, которые ослабили игру "сине-желтых".

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На 41 минуте эксперт Евгений Левченко схватился за голову, а потом – за iPhone.

Ведущий футбольной радиопередачи "Гра в пас" Святослав Драбчук сразу провел параллели со Словенией-1999.

Политический журналист Даниил Мокрик – также в теме.

В общественного активиста и блогера Сергея Стерненко – нефутбольные ассоциации.

Александр Золотогорский, комментатор и журналист Footballhub, спокойнее реагирует на результативную ошибку голкипера Реала, а заодно предлагает реанимировать штатного палача с Колоса.

Старейшина комментаторского корпуса Сергей Савелий разочарован мотивацией соперников. Это же классический товарняк, Сергей Степанович! Здесь никто "убиваться" и не собирался.

Несмотря на неудачный результат, в первом тайме наша сборная продемонстрировала неплохой уровень футбола, что оценил скаут Алекс Великих.

После завершения поединка комментатор MEGOGO Вадим Скичко – не без сарказма.

Даниил Вереитин, PR-специалист телеканалов "Футбол", жалеет нашего антигероя в перчатках.

Знаменитый тележурналист Руслан Свирин предупреждает: с немцами будет не до смеха.

Евгений Левченко оправился от шока и немного успокоился до конца матча.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло также наводит фокус на два следующих поединка.

Журналист Трибуны Александр Сажко даже видит большую пользу от польской пощечины. Оптимистично!

На позитиве – Алекс Великих.

Пресс-атташе Шевченко Николай Васильков – с личными впечатлениями и определенным инсайдом.

Добиваем тему творчеством журналиста Футбол 24 Михаила Юхименко и Брутального футбола.

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Польша обыграла Украину в товарищеском матче без логики – подарки Ярмоленко и Лунина стали решающими