"Андрей, где ты гулял?": Лунина троллят и жалеют, Селезнев вместо Ярмолы, инсайд из штаба Шевченко после Польши
"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и известных болельщиков на товарищеский матч Польша – Украина (2:0).
Сумбурный матч, сумбурное послевкусие...
Польша – Украина – 2:0 – видео голов и обзор матча
Сборная Украины проиграла не Польши, а самой себе. Судьбу спарринга решили три основных момента: неудачный удар Ярмоленко с 11-метровой отметки, эпический фейл Лунина и замены Шевченко после перерыва, которые ослабили игру "сине-желтых".
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На 41 минуте эксперт Евгений Левченко схватился за голову, а потом – за iPhone.
Ведущий футбольной радиопередачи "Гра в пас" Святослав Драбчук сразу провел параллели со Словенией-1999.
Политический журналист Даниил Мокрик – также в теме.
В общественного активиста и блогера Сергея Стерненко – нефутбольные ассоциации.
Александр Золотогорский, комментатор и журналист Footballhub, спокойнее реагирует на результативную ошибку голкипера Реала, а заодно предлагает реанимировать штатного палача с Колоса.
Старейшина комментаторского корпуса Сергей Савелий разочарован мотивацией соперников. Это же классический товарняк, Сергей Степанович! Здесь никто "убиваться" и не собирался.
Несмотря на неудачный результат, в первом тайме наша сборная продемонстрировала неплохой уровень футбола, что оценил скаут Алекс Великих.
После завершения поединка комментатор MEGOGO Вадим Скичко – не без сарказма.
Даниил Вереитин, PR-специалист телеканалов "Футбол", жалеет нашего антигероя в перчатках.
Знаменитый тележурналист Руслан Свирин предупреждает: с немцами будет не до смеха.
Евгений Левченко оправился от шока и немного успокоился до конца матча.
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло также наводит фокус на два следующих поединка.
Журналист Трибуны Александр Сажко даже видит большую пользу от польской пощечины. Оптимистично!
На позитиве – Алекс Великих.
Пресс-атташе Шевченко Николай Васильков – с личными впечатлениями и определенным инсайдом.
Добиваем тему творчеством журналиста Футбол 24 Михаила Юхименко и Брутального футбола.
Польша обыграла Украину в товарищеском матче без логики – подарки Ярмоленко и Лунина стали решающими