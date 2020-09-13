"Если хочешь понять молодое поколение, начинай с ними общаться, завязывай отношения. Ищи точки соприкосновения. Я делаю это постоянно. И с ними мне действительно интересно. Я пытаюсь их понять, у меня это хорошо получается.

Шевченко назвал своего спортивного идола

Да, я строгий. Мне нравится дисциплина. Может кто-то опоздать, да. Нужно понять, было ли это вынужденно или человек решил, что для него это не так важно.

Я по-разному смотрю на многие вещи, но для меня важно подпитывать атмосферу в команде. Чтобы она постоянно как живой организм функционировала, прогрессировала, чтобы не было внутренних ядов, которые ее разрушают. Я как тренер должен за этим следить.

Самое главное за эти годы – я ставлю требования по дисциплине. И футболисты будут смотреть, как я сам выполняю эти требования. За 4-5 лет моей работы я ни разу не опоздал. Всегда приезжал первым. Думаю, футболисты это уважают. Самое главное – личный пример. Когда ты сам показываешь то, чего требуешь, тогда к тебе будут относиться с уважением.

Второе – я ставлю перед игроками четкие задачи. Те, с которым они могут справиться. Я не требую от футболиста того, чего он не может дать команде или мне как тренеру. Я всегда правильно дозирую эти требования.

Если фидбэк есть – у нас будет все хорошо. Но если вижу, что по каким-то причинам он может это сделать, но не делает – будущего у нас не будет. Я всегда даю шанс. Не один и не два. Может, это психология, какая замкнутость, чувствует себя не раскованно. Если несколькими шансами не воспользоваться, будет трудно потом вернуться", – сказал Шевченко в программе "Вацко Live".

"Шевченко зробив перший важливий крок": у збірній України назвали мету на Лігу націй і пригрозили Іспанії реваншем