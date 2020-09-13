"Якщо хочеш зрозуміти молоде покоління, починай з ними спілкуватися, зав'язуй відносини. Шукай точки дотику. Я роблю це постійно. І з ними мені дійсно цікаво. Я намагаюся їх зрозуміти, у мене це добре виходить.

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Так, я строгий. Мені подобається дисципліна. Може хтось запізнитися, так. Потрібно зрозуміти, чи було це вимушено чи людина вирішила, що для неї це не так важливо.

Я по-різному дивлюся на багато речей, але для мене важливо живити атмосферу в команді. Щоб вона постійно як живий організм функціонувала, прогресувала, щоб не було якоїсь внутрішньої отрути, яка руйнуватиме організм. Я як головний тренер повинен за цим стежити.

Найголовніше за ці роки – я ставлю вимоги щодо дисципліни. І футболісти будуть дивитися, як я сам виконую ці вимоги. За 4-5 років моєї роботи я жодного разу не запізнився. Завжди приїжджав першим. Думаю, футболісти це поважають. Найголовніше – особистий приклад. Коли ти сам показуєш те, чого вимагаєш, тоді до тебе будуть ставитися з повагою.

Друге – я ставлю перед гравцями чіткі завдання. Ті, з яким вони можуть впоратися. Я не вимагаю від футболіста того, чого він не може дати команді або мені як тренеру. Я завжди правильно дозую ці вимоги.

Якщо фідбек є – у нас буде все добре. Але якщо бачу, що з якихось причин він може це зробити, але не робить – майбутнього у нас не буде. Я завжди даю шанс. Не один і не два. Може, це психологія, якась замкнутість, відчуває себе не розкуто. Якщо кількома шансами не скористатися, буде важко потім повернутися", – сказав Шевченко у програмі "Вацко Live".

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