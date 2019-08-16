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Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы

22:59 172 Читати українською
Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы
Андрей Шевченко / фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24 футболиста на матч квалификации Евро-2020 с Литвой и спарринг с Нигерией.

 

Сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

Украина – Нигерия: африканцы объявили заявку на товарищеский поединок

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Вальядолид).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все – Динамо), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент), Марьян Швед (Селтик), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер).

Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины, анонсируя товарищеский матч

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Резервный список: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все – Динамо Киев), Евгений Шахов (Лечче).

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