Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко рассматривает первый поединок с командой из Ближнего Востока как важный и информативный этап подготовки "сине-желтых".

"Мы специально распланировали всю подготовку на несколько этапов. Первый цикл – 8-9 дней, закончится он игрой против Бахрейна 23 мая. Потом мы дадим ребятам отпуск на 4 дня. После отпуска к нам присоединятся те футболисты, которые играют в Европе. Зинченко приедет к нам позже всех из-за финала Лиги чемпионов.

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Матч против Бахрейна будет нести сугубо подготовительный характер. Думаю, играть будут все. Посмотрим, сколько замен мы сможем сделать. Чисто информативно эта игра будет иметь для меня значение. Я хочу посмотреть, на каком уровне будет наша команда под текущими нагрузками.

Я более чем уверен, что сборная Бахрейна приедет и не будет мальчиками для битья. Они дадут нам бой, но опять же, это немного другого уровня команда. Мы не выбирали топовые команды, потому что подбирали соперника конкретно под текущий цикл подготовки. Бахрейн поможет провести нам ровно тот матч, который информативно нам нужен", – сказав Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок со сборной Бахрейна состоится на стадионе Металлист в Харькове в воскресенье, 23 мая. Начало встречи в 15:00.

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