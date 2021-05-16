Украинский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов рассказал о проживании сборной Украины в "Superior Golf & Spa Resort" в Харькове.

"Сборная Украины приехала на трехнедельный сбор в Харьков – к нам в "Superior". Рукопожатия – запрещены, контактов – минимум, дистанция – максимально возможная.

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Каждые три дня антиковидные тесты и им, и нам (протокол УЕФА), съемки – на улице, персонал "Superior" – постоянный и "бессменный". Нужны тишина, уют, сервис, комфорт, уединение", – написал Сапронов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, "сине-желтые" перед Евро-2020 проведут три товарищеских матча – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и с Кипром (7 июня в Харькове).

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