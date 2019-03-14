Шевченко назвал свою самую памятную победу за Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какая победа в составе Милана является наиболее памятной для него.

Андрей Шевченко рассказал, что самой большой победой в составе Милана считает триумф в Лиге чемпионов в сезоне 2002/2003, передает Football Italia.

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"Россонери" на Олд Траффорд встречались с туринским Ювентусом. После скучных нулей в основное время и экстратайме матч перешел в серию послематчевых пенальти. Решающий удар исполнил именно лучший игрок в истории независимой Украины.

Сейчас Шевченко уже в статусе главного тренера готовит сборную Украины к отборочному циклу Евро-2020. 22 марта "желто-синие" сыграют на выезде против Португалии в Лиссабоне.

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