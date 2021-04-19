Релиз состоится через 10 дней – 29 апреля. Книга написана на итальянском языке в соавторстве с журналистом Алессандро Альчато, который уже сотрудничал подобным образом с Андреа Пирло.

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Творение Шевченко увидит мир в издательстве "Baldini+Castoldi" и называется "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (Мягкая сила. Моя жизнь, мой футбол - прим.). Книгу уже можно предзакаать на официальном сайте издательства. Стоимость – 18 евро.

Заметим, что Андрей Шевченко стал суперзвездой мирового футбола именно в Италии. Там он выступал за Милан, в составе которого выиграл Лигу чемпионов и получил "Золотой мяч-2004".

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