Реліз відбудеться через 10 днів – 29 квітня. Книга написана італійською мовою у співавторстві із журналістом Алессандро Альчато, який уже співпрацював подібним чином із Андреа Пірло.

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Творіння Шевченка побачить світ у видавництві "Baldini+Castoldi" і називається "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" (М'яка сила. Моє життя, мій футбол – прим.). Книгу уже можна передзамовити на офіційному сайті видавництва. Вартість – 18 євро.

Зауважимо, що Андрій Шевченко став суперзіркою світового футболу саме в Італії. Там він виступав за Мілан, у складі якого виграв Лігу чемпіонів та здобув "Золотий м'яч-2004".

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