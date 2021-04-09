"Размер премиальных в сборной сейчас определяет Андрей Шевченко. Раньше, когда был еще Олег Блохин и команда вышла на чемпионат мира – было иначе. Тогда призовые распределяли Блохин и президент Федерации. Сейчас только Шевченко определяет, кто и сколько получит.

"Работай и будешь зарабатывать деньги": Яремчук – о премиальных за выход сборной Украины на Евро-2020

Что касается денег за отбор на Евро-2020, то там все суммы белые, заплачены налоги. Роман Яремчук оценил свои призовые в размере трехкомнатной квартиры в Киеве.

Я слышал, что цифры колебались от 50 тысяч долларов в Лиге наций до значительно больших за успех в отборе к Евро-2020. Там уже от 100 тысяч долларов за выход на Евро. Не за матч, конечно. За весь отбор", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой