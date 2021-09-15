Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить тренерскую карьеру за океаном.

"Шевченко не будет ждать, пока Луческу покинет Динамо", – Цыганык отреагировал на слухи о тренерском кресле киевлян

Как сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира, сразу три клуба из МЛС заинтересованы в сотрудничестве с 44-летним специалистом. Представители североамериканской лиги уже начали переговоры с обладателем "Золотого мяча".

Напомним, 30 июля у Шевченко завершился контракт с УАФ и он покинул сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020.

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