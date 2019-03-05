Шевченко может довызвать Василия Кравца за сборную Украины

Защитник Леганеса Василий Кравец может получить вызов в лагерь сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поражен игрой защитника Василия Кравца в матче Ла Лиги между Леганес и Леванте (1:0), информирует Команда№1.

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Украинец получил вторую самую высокую оценку в составах обеих команд по версии портала WhoScored и провел один из лучших матчей в своей испанской карьере.

Уже сегодня Андрей Шевченко может довызвать Кравца в лагерь "сине-желтых". Ранее воспитанник Карпат вызывался в сборную, но пока не дебютировал в официальном матче.

К слову, первые матчи отбора на Евро-2020 состоятся 22 и 25 марта против Португалии и Люксембурга соответственно. Оба поединка национальная команда проведет на выезде.

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