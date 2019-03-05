Шевченко може довикликати Василя Кравця у збірну України

Захисник Леганеса Василь Кравець може отримати виклик до табору збірної України.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вражений грою оборонця Василя Кравця у матчі Ла Ліги між Леганесом та Леванте (1:0), інформує Команда№1.

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Українець отримав другу найвищу оцінку у складах обох команд за версією порталу WhoScored та провів один з найкращих матчів у своїй іспанській кар'єрі.

Вже сьогодні Андрій Шевченко може довикликати Кравця у табір "синьо-жовтих". Раніше вихованець Карпат викликався до збірної, але поки не дебютував у офіційному матчі.

До слова, перші матчі відбору на Євро-2020 відбудуться 22 та 25 березня проти Португалії та Люксембургу відповідно. Обидва поєдинки національна команда проведе на виїзді.

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