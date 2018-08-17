toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Шевченко: Моє завдання – вихід на чемпіонат Європи: через Лігу націй, через відбір – неважливо

16:52 476 Читать на русском
Шевченко: Моє завдання – вихід на чемпіонат Європи: через Лігу націй, через відбір – неважливо
Андрій Шевченко / фото з соцмереж

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від Ліги націй.

"На мою думку, це дуже позитивний турнір. Його заснували для того, щоб прибрати товариські матчі. Розставити товариські зустрічі по силі суперників. Є можливість через Лігу націй потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Проте там дуже складна система – її зробили для більш слабких груп. Для того, щоб слабкі команди мали можливість потрапити на Євро. Групи розділили за силами.

Збірна України відмовилась оселитись у готелі з назвою "Москва"

Україна грає в другій групі, це група з хорошими командами. Словаччина і Чехія – дві дуже гідні команди, хороші команди.

Моє завдання – потрапити на чемпіонат Європи. Через Лігу Націй, через відбір до Євро – неважливо. Ми до всіх ігор ставимось серйозно.

Якщо футболіст приїхав ( в збірну – прим. "Футбол 24") просто пограти в футбол – його не буде в команді, поки я буду тренером. Це не мій рівень. Це не аматорський спорт, а професійний", – розпів Шевченко в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, збірна України стартує у Лізі націй 6 вересня матчем проти Чехії.

Україна проведе товариський матч проти Туреччини в Дніпрі, – FootballHub

Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ліга націй
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Арсенал-Київ
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук