Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від Ліги націй.

"На мою думку, це дуже позитивний турнір. Його заснували для того, щоб прибрати товариські матчі. Розставити товариські зустрічі по силі суперників. Є можливість через Лігу націй потрапити у фінальну частину чемпіонату Європи. Проте там дуже складна система – її зробили для більш слабких груп. Для того, щоб слабкі команди мали можливість потрапити на Євро. Групи розділили за силами.

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Україна грає в другій групі, це група з хорошими командами. Словаччина і Чехія – дві дуже гідні команди, хороші команди.

Моє завдання – потрапити на чемпіонат Європи. Через Лігу Націй, через відбір до Євро – неважливо. Ми до всіх ігор ставимось серйозно.

Якщо футболіст приїхав ( в збірну – прим. "Футбол 24") просто пограти в футбол – його не буде в команді, поки я буду тренером. Це не мій рівень. Це не аматорський спорт, а професійний", – розпів Шевченко в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, збірна України стартує у Лізі націй 6 вересня матчем проти Чехії.

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