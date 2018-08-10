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Сборная Украины отказалась поселиться в гостинице с названием "Москва"

10:28 196 Читати українською
Сборная Украины отказалась поселиться в гостинице с названием "Москва"
Сборная Украины / ФФУ

Стал известен график сборной Украины перед дебютным матчем в Лиге наций против Чехии.

Со 2 по 5 сентября главная команда страны будет находиться в Киеве, где 4 сентября пройдет открытая тренировка сборной на НСК Олимпийский, его начало в 18:00, сообщает официальный сайт ФФУ.

5 сентября "сине-желтые" отправятся в Чехию, где поселятся в городе Злин, в гостинице под названием "Lesni". По информации Zbirna.com чехи предлагали украинцам поселиться в гостинице с названием "Москва", но сборная отказалась от такого варианта.

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Матч Лиги наций Чехия Украина состоится 6 сентября в соседнем городке Угерске-Градиште. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
27
дн
:
9
час
:
19
мин
Украина
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Чехия - Украина Чехия Чехия Сборная Украины Лига наций
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