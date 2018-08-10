Сборная Украины отказалась поселиться в гостинице с названием "Москва"

Стал известен график сборной Украины перед дебютным матчем в Лиге наций против Чехии.

Со 2 по 5 сентября главная команда страны будет находиться в Киеве, где 4 сентября пройдет открытая тренировка сборной на НСК Олимпийский, его начало в 18:00, сообщает официальный сайт ФФУ.

5 сентября "сине-желтые" отправятся в Чехию, где поселятся в городе Злин, в гостинице под названием "Lesni". По информации Zbirna.com чехи предлагали украинцам поселиться в гостинице с названием "Москва", но сборная отказалась от такого варианта.

Селезнев: Главное, чтобы мы были в хорошей форме к началу Лиги наций

Матч Лиги наций Чехия – Украина состоится 6 сентября в соседнем городке Угерске-Градиште. Начало в 21:45 по киевскому времени.