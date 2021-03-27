Французский форвард Килиан Мбаппе, который получил солидную порцию критики после матча против Украины, уже научился работать с негативом.

"Когда я играл в молодежных командах, многие говорили, что я недостаточно забиваю и слишком много выпендриваюсь. В современном футболе нужно забивать. А чтобы забивать, нужна постоянная практика. Над этим мы и работаем на тренировках. Когда вы работаете изо всех сил, никто не может вас сломать.

Франция – Украина: определился лучший игрок команды Шевченко по версии Instat

Нужно быть психологически сильным и делать все, чтобы дать другим понять, что вы можете свернуть горы. Когда я выхожу на поле, говорю себе, что собираюсь сделать. И работаю над этим вовсю", – цитирует Мбаппе официальный сайт ПСЖ.

По данным различных статистических порталов, Килиан не раскрыл свой потенциал в матче против команды Шевченко (1:1), следующий поединок сборная Франции проведет 28 марта на выезде против Казахстана.

"З VAR це була б впевнена перемога України": фанати Франції знищують своїх і бояться наших – Шевченко з особливою роллю