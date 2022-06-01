"Матч в Шотландии – это надежда страны. Поездка на чемпионат мира сейчас очень важна для Украины. Мотивация невероятная. Нужно отложить результат и сосредоточиться на игре. Нам нужно играть для болельщиков, для всей Украины, для тех, кто дома, для тех, кто защищает страну для тех, кто покинул страну.

"Сочувствие Зинченко, Ярмоленко и Миколенко не должно повлиять на нашу цель": хавбек Шотландии призвал отбросить эмоции

Я знаю, что стадион будет переполнен, а шотландские болельщики, а также те, кто будет смотреть игру по всему миру – украинцы и не только – будут болеть. Я верю, что мы можем победить, а затем выиграть и в Уэльса, чтобы выйти на чемпионат мира.

Игроки знают, что им нужно делать. Нет необходимости влиять на футболистов или что-то говорить им. Они опытные игроки и прекрасно все понимают", – цитирует Шевченко BBC Sport.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 1 июня. Начало встречи в 21:45.

Шотландия – Украина: анонс полуфинала отбора на ЧМ-2022