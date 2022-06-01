"У нас будет уважение. На самом деле, я не могу себе представить, через что проходят сейчас украинские игроки. Это действительно тяжелая ситуация.

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Однако это то же самое, когда мы играем против Зинченко, Ярмоленко, Миколенко (в АПЛ, – прим.). Ты их уважаешь, сочувствуешь, но тоже хочешь победить. У всех у нас есть желание сыграть на чемпионате мира. Украина – одна из команд, ставшая на нашем пути. В течение 90 или даже 120 минут мы будем отдавать все свои силы.

Невозможно полностью не учитывать эту ужасную ситуацию. Все наши соболезнования направлены в адрес игроков, персонала и, конечно, каждого, кого зацепила эта ситуация. Но эти эмоции не должны повлиять на цель выиграть матч, осуществить нашу мечту. Шотландия будет очень мотивированной командой", – цитирует Макгинна Football Daily.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится уже 1 июня. Начало встречи в 21:45.

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