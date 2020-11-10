Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко озвучил простую причину, почему защитник Вулверхэмптона Макс Килман не получает вызов в национальную команду.

"Макс Килман? Да, мы действительно следим за ним. Но чтобы играть за нашу команду, ему нужно иметь украинское гражданство", – резюмировал Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Польша – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Отметим, ранее Макс Килман заявил о намерении играть за "сине-желтых" – он имеет украинские корни. 23-летний защитник является воспитанником академий Фулхэма и Гиллингема. В лагерь Вулверхэмптона футболист присоединился в августе 2018 года.

Интересно, что кроме футбола Макс активно играл в футзал – с 2015 до 2018 года ему удалось провести 25 матчей за сборную Англии по футзалу.

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