Головний тренер збірної України Андрій Шевченко озвучив просту причину, чому оборонець Вулверхемптона Макс Кілман не отримує виклик у національну команду.

"Макс Кілман? Так, ми справді слідкуємо за ним. Але щоб грати за нашу команду, йому потрібно мати українське громадянство", – резюмував Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Польща – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Зауважимо, раніше Макс Кілман заявив про намір грати за "синьо-жовтих" – він має українське коріння. 23-річний захисник є вихованцем академій Фулхема і Гіллінгема. До табору Вулверхемптона футболіст приєднався у серпні 2018 року.

Цікаво, що окрім футболу, Макс професійно займався іншим видом спорту – з 2015 до 2018 року йому вдалось провести 25 матчів за збірну Англії з футзалу.

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