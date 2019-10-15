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Шевченко: Я так горжусь всеми вами

09:29 269 Читати українською
Шевченко: Я так горжусь всеми вами
Андрей Шевченко / Твиттер Андрея Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко после победного матча против Португалии не скрывал своих эмоций и поделился ими в соцсети Instagram.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Эмоции после победы сборной Украины над Португалией в решающем матче за выход на Евро-2020 еще долго не будут давать покоя всем украинцам. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко после окончания матча еще долго оставался под впечатлением от результа, выполненного задания и поддержки, которую сборной оказывала вся Украина. Слова благодарности он выразил в одной из социальных сетей поздно ночью.

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"Благодаря этой исторической победе мы вышли на Евро-2020. Выполнена очень хорошая работа. Я так горжусь всеми вами", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Напомним, вчера сборная Украины в Киеве на НСК Олимпийский при чрезвычайной поддержке трибун победила действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций – сборную Португалии со счетом 2:1. Эта победа позволила нашим ребятам досрочно выйти на чемпионат Европы 2020 года.

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Украина - Португалия Сборная Украины Украина Украина Евро-2020 Португалия Португалия Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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