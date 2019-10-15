Шевченко: Я так горжусь всеми вами

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко после победного матча против Португалии не скрывал своих эмоций и поделился ими в соцсети Instagram.

Эмоции после победы сборной Украины над Португалией в решающем матче за выход на Евро-2020 еще долго не будут давать покоя всем украинцам. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко после окончания матча еще долго оставался под впечатлением от результа, выполненного задания и поддержки, которую сборной оказывала вся Украина. Слова благодарности он выразил в одной из социальных сетей поздно ночью.

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"Благодаря этой исторической победе мы вышли на Евро-2020. Выполнена очень хорошая работа. Я так горжусь всеми вами", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Напомним, вчера сборная Украины в Киеве на НСК Олимпийский при чрезвычайной поддержке трибун победила действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций – сборную Португалии со счетом 2:1. Эта победа позволила нашим ребятам досрочно выйти на чемпионат Европы 2020 года.

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