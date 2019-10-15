Шевченко: Я так пишаюсь всіма вами

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко після переможного матчу проти Португалії не приховував своїх емоцій і поділився ними у соцмережі Instagram.

Емоції після перемоги збірної України над Португалією у вирішальному матчі за вихід на Євро-2020 ще довго не даватимуть спокою всім українцям. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко після закінчення матчу ще довго залишався під враженнями від результу, виконаного завдання і підтримки, яку збірній надавала вся Україна. Слова подяки він висловив у одній з соціальних мереж пізно вночі.

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"Завдяки цій історичній перемозі ми вийшли на Євро-2020. Виконана дуже хороша робота. Я так пишаюся вами всіма!", – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, вчора збірна України у Києві на НСК Олімпійський за шаленої підтримки трибун перемогла чинного чемпіона Європи та переможця Ліги націй – збірну Португалії з рахунком 2:1. Ця звитяга дозволила нашим хлопцям достроково вийти на чемпіонат Європи 2020 року.

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