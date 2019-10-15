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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Шевченко: Я так пишаюсь всіма вами

09:25 974 Читать на русском
Шевченко: Я так пишаюсь всіма вами
Андрій Шевченко / Твіттер Андрія Шевченка

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко після переможного матчу проти Португалії не приховував своїх емоцій і поділився ними у соцмережі Instagram.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Емоції після перемоги збірної України над Португалією у вирішальному матчі за вихід на Євро-2020 ще довго не даватимуть спокою всім українцям. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко після закінчення матчу ще довго залишався під враженнями від результу, виконаного завдання і підтримки, яку збірній надавала вся Україна. Слова подяки він висловив у одній з соціальних мереж пізно вночі.

Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

"Завдяки цій історичній перемозі ми вийшли на Євро-2020. Виконана дуже хороша робота. Я так пишаюся вами всіма!", – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, вчора збірна України у Києві на НСК Олімпійський за шаленої підтримки трибун перемогла чинного чемпіона Європи та переможця Ліги націй – збірну Португалії з рахунком 2:1. Ця звитяга дозволила нашим хлопцям достроково вийти на чемпіонат Європи 2020 року.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
03:20
21055
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Португалія Португалія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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