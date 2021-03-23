"Я бы хотел, чтобы он не забивал в матче с Украиной. Это очень талантливый молодой игрок, которому нужно быть немного более терпеливым, когда он завершает атаки. Он должен использовать шансы и работать немного больше", – цитирует Шевченко Marca.

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Заметим, Дембеле получил вызов в сборную Франции на стартовые матчи отбора Чемпионата мира 2022 года. В частности, уже завтра, 24 марта, он может появиться на поле в поединке против Украины. Начало встречи – в 21:45.

В текущем сезоне за Барселону Усман провел 35 поединков, в которых отличился 9 голами и 4 ассистами.

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