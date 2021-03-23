"Я б хотів, щоб він не забивав у матчі з Україною. Це дуже талановитий молодий гравець, якому потрібно бути трохи більш терплячим, коли він завершує атаки. Він повинен використовувати шанси і працювати трохи більше", – цитує Шевченка Marca.

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Зауважимо, Дембеле отримав виклик у збірну Франції на стартові матчі відбору Чемпіонату світу 2022 року. Зокрема, вже завтра, 24 березня, він може з'явитись на полі у поєдинку проти України. Початок зустрічі – о 21:45.

У поточному сезоні за Барселону Усман провів 35 поєдинків, в яких відзначився 9 голами та 4 асистами.

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