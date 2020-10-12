Журналист Игорь Цыганык рассказал о реакции наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко после провального спарринга с Францией (1:7).

"После матча с Францией и всех сборов Шевченко пересмотрел свое отношение к определенным игрокам.

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Думаю, по следующим вызовами в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в национальной команде Украины. Можете считать это инсайдерской информацией", – заявил журналист в своей авторской программе Цыганык Live.

Напомним, сборную Украины ожидает поединок с Испанией, который состоится 13 октября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом украинцев со счетом 4:0.

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