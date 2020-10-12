Журналіст Ігор Циганик розповів про реакцію наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка після провального спарингу з Францією (1:7).

"Після матчу з Францією і всього збору Шевченко переглянув своє ставлення до певних гравців.

Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Думаю, за наступними викликами у збірну ви зрозумієте, кого, швидше за все, більше ніколи не буде в національній команді України. Можете вважати це інсайдерською інформацією", – заявив журналіст у своїй авторській програмі Циганик Live.

Нагадаємо, на збірну України очікує поєдинок з Іспанією, який відбудеться 13 жовтня на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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