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Петряк рассказал, как проблемы в клубе влияют на его выступления за сборную Украины

25 мая 16:26 130 Читати українською
Петряк рассказал, как проблемы в клубе влияют на его выступления за сборную Украины
Иван Петряк / Фото УАФ

Иван Петряк хочет избавиться от лишних мыслей перед матчами отбора на Евро-2020.

Полузащитник верит, что игры за национальную сборную помогут ему справиться с психологическими проблемами.

"В течение 1,5 месяца у меня был очень непростой период, связанный со сменой клуба. Я почувствовал на себе весь негатив болельщиков. Рождение сына помогло выйти из этого стресса – я просто выбросил весь негатив из головы.

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Сейчас приехал в сборную только с положительными эмоциями, чтобы доказать свою готовность помочь команде. Пока был без игровой практики, активно работал сам, поэтому с нетерпением жду погружения в тренировочный процесс!" – цитирует Петряка официальный сайт УАФ.

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Напомним, клуб хавбека, Ференцварош, запретил Петряку играть и тренироваться с основным составом и даже лишил его заслуженной чемпионской медали. Со следующего сезона украинец будет выступать за другой гранд венгерского футбола – Види.

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Сборная Украины Иван Петряк Иван Петряк
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