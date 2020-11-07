Шевченко довикликав у збірну України Кравця та отримав приємне підсилення перед матчами Ліги націй
Наставник національної команди вирішив доукомплектувати склад збірної.
Спалах коронавірусу, який продовжує викошувати ряди футболістів збірної України, змусив головного тренера "синьо-жовтих" внести певні зміни до попереднього узгодженого переліку гравців.
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Зокрема, виклик до табору національної команди отримав нападник турецького Коньяспора Артем Кравець, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, напередодні позитивні ПЛР-тести здали Владислав Супряга та Євген Шахов. А тестування Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони показало позитивний результат у Георгія Бущана, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва та Микола Шапаренка. Окрім того, не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу – Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження.
Серед позитиву – поверення Богдана Михайліченка. ПЛР-тест українського легіонера Андерлехта показав негативний результат і футболіст, який вже відбув необхідну ізоляцію, готується зіграти у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти Гента), а після цього прибути до Києва на збір.
Нагадаємо, 11 листопада збірна України в Хожуві проведе товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграє із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у ЛН – зі Швейцарією.
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