Спалах коронавірусу, який продовжує викошувати ряди футболістів збірної України, змусив головного тренера "синьо-жовтих" внести певні зміни до попереднього узгодженого переліку гравців.

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Зокрема, виклик до табору національної команди отримав нападник турецького Коньяспора Артем Кравець, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, напередодні позитивні ПЛР-тести здали Владислав Супряга та Євген Шахов. А тестування Динамо перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони показало позитивний результат у Георгія Бущана, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва та Микола Шапаренка. Окрім того, не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу – Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження.

Серед позитиву – поверення Богдана Михайліченка. ПЛР-тест українського легіонера Андерлехта показав негативний результат і футболіст, який вже відбув необхідну ізоляцію, готується зіграти у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти Гента), а після цього прибути до Києва на збір.

Нагадаємо, 11 листопада збірна України в Хожуві проведе товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграє із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у ЛН – зі Швейцарією.

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