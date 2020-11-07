Бывший нападающий львовских Карпат Тарас Кабанов не верит в победу "сине-желтых" в группе А4 Лиги наций, считая, что украинцам следует трезво рассчитывать на свои силы.

"Объективно говоря, мы пока стоим на разных ступенях в европейском футболе со сборной Германии, с которой нам предстоит сыграть в ближайшем поединке Лиги наций.

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У "сине-желтых" может что-то получиться разве за счет везения и максимальной самоотдачи. Нужно быть откровенным – победа над сборной Испании не была столь закономерной, чтобы говорить о том, что сборная Украины находится на одном уровне с топовыми командами Европы. А вот за третье место мы должны и можем побороться со швейцарцами", – сказал Кабанов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 11 ноября сборная Украины в Хожуве проведет товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграет с Германией, а 17-го в Люцерне также в ЛН – со Швейцарией.

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