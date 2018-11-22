Шевченко: Динамо будет непросто с Астаной, этот матч может определить победителя группы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями накануне матча Астана – Динамо в Лиге Европы.

"Этот матч, возможно, определит победителя группы, так что простым он быть не может. Вероятно, владеть мячом больше будут игроки Астаны, но игровое преимущество будет зависеть от того, какая из команд грамотно распорядится теми моментами, которые будет иметь.

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Киевская игра была матчем равных соперников. Игроки Динамо владели инициативой, вели в счете, но гости проявили важные качества, в первую очередь умение собраться в критической ситуации. Думаю, после той игры соперники сделали правильные выводы, что и показали дальнейшие поединки.

Большинство дебютантов сборной Украины как раз из Динамо. В клубе сейчас целая плеяда молодых футболистов, они достаточно талантливы и демонстрируют стабильность, а это как раз то, что нужно нам в национальной команде.

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Будущее всегда за молодежью, так что эти ребята, которые пришли к нам из молодежной сборной, через пару лет должны стать основой сборной Украины", – цитирует Шевченко официальный сайт Астаны.