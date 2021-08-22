"Имел небольшой отпуск с семьей, наконец удалось отдохнуть. Могу посмотреть футбол без нервов. Мы не рассматривали никакие варианты до завершения контракта. Сейчас я свободен, надо будет смотреть некоторые варианты. Это касается клубов и других сборных тоже. Посмотрим. Я понимаю, что сейчас есть время, поэтому воспользуюсь возможностью съездить в другие клубы, поговорить с другими тренерами.

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Мне будет интересен проект в целом. Это должно быть что-то амбициозное, всегда приятно работать с такими командами. Повторю, это может быть клуб или другая сборная. Мы рассматриваем различные варианты", – заявил Шевченко в комментарии Великому футболу.

Напомним, 1 августа 44-летний специалист объявил об уходе из сборной Украины. Шевченко провел 5 лет во главе "сине-желтых" и дошел до 1/4 финала Евро-2020.

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